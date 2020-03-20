“偷”警车载女友 国民服役警员被捕

（早报讯）警员“偷”警车，载着女友游车河！女友拍视频放上网，国民服役警员“好练”一番后被逮捕。

互联网前晚（18日）起开始流传一段13秒长的Instagram限时动态，内容是一名女子拍下自己登上一辆警车，再由一名疑似穿着警察汗衫的男子开车载她出游。

根据视频，漆上警方标志的休旅车，当时是停放在露天停车场，掌镜人绕着警车拍，开车门和上车的举动都捕捉入境。视频里更可清楚听见女子说：“这是今晚的汽车，我们要上警车出游！”

镜头同时也捕捉到司机身影，是一名非常年轻，穿着白色警察汗衫的男子。

这段限时动态后来被翻拍上载到网上，并立即引起多名网民热议。网民不解的是，警车何以会用作私人用途，拿来游车河？警车并非停在警局，而驾驶的男子不像在出勤，怎么会驾着一辆警车载“妹妹”出游？

针对这起事故，警方受询时表示已经获知这起事故，调查早前已经展开。警方发言人告诉《联合晚报》，一名19岁全职国民服役人员，目前已在偷窃警车的罪名下于昨天（19日）被捕。

初步调查显示，被捕的男子是国民服役人员，被调派到保卫指挥处（Protective Security Command，简称ProCom）服务。调查显示，他当时是在未经许可的情况下，擅自将警车开出单位的。

有关的调查仍在进行中。

警方强调，包括国民服役人员在内，所有警务人员都应该维持高水平的纪律，任何违例者都会受到严厉处置。