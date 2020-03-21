指前方车主故意刹车 男子挥拳打并开车撞

（早报讯）认为前方轿车故意刹车导致自己往前撞，65岁男子竟发怒下车挥拳打前方车主，并趁车主肉身挡车拍照时，直接开车撞倒对方后绝尘而去。

被告杨福莱面对三项控状，包括刑事暴力、鲁莽驾驶导致他人受伤和抵触防止骚扰法令。控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他认罪后，昨天被判坐牢三周和吊销驾照一年。

这起事件发生在2018年2月12日清晨6时30分，地点在大巴窑5巷的双车道。受害者是33岁郭文发，他是一名私召车司机。

根据案情，被告当时开车行驶在左边车道，郭文发则行驶在被告前方，被告随即打算转换到右边车道。

然而，他把车开到两个车道中间时，郭文发的轿车突然刹车，被告闪避不及撞上郭文发的车尾。

被告当时认为郭文发故意刹车，怒火中烧下车找对方理论，并直接挥拳打郭文发的脸，还挑衅称“如果不高兴，就去报警”。

郭文发当时没还手，两人接着各自掏出手机互相拍下车祸照片留证，被告随后就走回车上，而郭文发则继续站在被告的轿车前方拍照。

结果被告竟不顾郭文发站在那里，当场启动引擎直接往前方驶去，郭文发吓得往旁边挪一些。

此时，被告轿车的感应器在两秒内响了近七次，提醒被告前方有人，然而被告却执意往前开，结果当场撞倒郭文发，但被告不顾撞倒人还开车绕过对方扬长而去。

路人见状协助召救护车，郭文发事后胸部、肩膀和后背等多处受伤，情绪也受到影响。

庭上也播放被告车上的行车记录器，可见被告全程火气非常大，多次以粗话辱骂郭文发，郭文发被撞后也露出痛苦的表情，扶着腹部跌坐在地。（人名译音）