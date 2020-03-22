与油槽车迎面撞 汽车司机疑震死

（早报讯）恐怖车祸，司机疑遭震死！汽车疑失控冲过路中央路堤，与反方向开来的油槽车迎面猛撞，21岁司机身上没有流血，也没有明显外伤，疑在冲撞时因剧烈的震动与摇晃严重内伤，昏迷送院不治。

车祸发生在昨日（3月21日）早上9时51分，一辆油槽车沿着尼诰通道（Nicoll Drive）开向直落巴古路（Telok Paku Road）时，在对面车道行驶的一辆黑色三菱汽车不知何故失控，冲过路中央路堤之后，跟油槽车迎面猛撞。

强大的撞击力，导致汽车左侧严重受损，年仅21岁的汽车男司机遭受重创。

意外发生后，警方很快到场封路调查，双向车道只剩一边可以通车，与车祸相关的视频很快就在互联传开。

根据视频，意外现场触目惊心，汽车被撞到毁不成形，汽车零件散落一地，左车身严重凹陷，只撞剩右边车身。

汽车司机事发后还系着安全带，整个人背靠驾驶座，已经一动也不动，他看似没有明显外伤，车里也没有血迹，很可能在剧烈的震荡中遭受严重内伤，有人甚至推断他可能颈项骨折，场面触目惊心。

画面显示，油槽车拖着一米多的刹车痕，三菱汽车也有超过三米的刹车痕，延续到分界堤，相信事发时辆车司机都尝试刹车，可惜事发突然，已经来不及反应。

警方受询时证实上述车祸的发生，21岁的男司机在没有意识的情况下送往樟宜医院，抢救无效。

调查还在进行中。