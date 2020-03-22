“合力追踪”应用推出首天 逾50万人下载

（早报讯）“合力追踪”（TraceTogether）应用程序推出首天，就有超过50万人下载。

主管政府科技局的通讯及新闻部兼交通部高级政务部长普杰立医生昨天（3月21日）在面簿上，透露这个数据。

科技局说，“合力追踪”是一款移动应用程序，协助当局追踪社区流动的人员往来，以减少冠病传播。

任何人在安装和下载“合力追踪”应用后，只须注册手机号并打开蓝牙，手机便会与附近其他安装同个应用的手机，互换蓝牙信号。没有安装应用的手机，则不会被探测到。

卫生部目前对密切接触的定义是，两人距离约两公尺内，并接触了30分钟，便被视为有过密切接触。

应用或变相“监控”？科技局解答迷思

部分国人对使用“合力追踪”应用程序仍有所保留，认为该应用或变相“监控”个人的一举一动。为打破种种迷思，科技局在网站整理国人“九大迷思”并作出解答。

●迷思：政府使用合力追踪应用程序来跟踪每一名国人的行踪？

科技局：不是的。合力追踪应用程序并不收集任何地理数据，因此政府无法用此程序来定位个人行踪。该应用只能显示设备之间的连接，而不能显示其位置。此外，记录会储存在个人手机，若卫生部需要该记录来完成密切追踪工作，当局需要寻求个人同意分享，才可读取。

●迷思：手机运行合力追踪应用程序时须开启蓝牙，这会让其他人，包括政府人员，骇进我手机并读取所有的信息？

科技局：合力追踪采纳多重安全防护保障个人数据隐私，所使用的蓝牙是小范围的点对点通信科技，它只能在约10米距离内发送信息。合力追踪与其他使用蓝牙的设备相同，它无法在个人毫无防备的情况下，通过电脑来读取手机上的信息。

●迷思：下载合力追踪应用程序可能会增加手机数据泄露的风险？

科技局：不会。该程序采纳安全和隐私保障，下载应用导致数据泄露的风险十分低。下载该应用可采纳科技来加强密切追踪，这是我国对抗冠病的关键一步。

●迷思：系统后台运行合力追踪应用程序，十分耗数据和电力？

科技局：该应用平均一天只占1MB的数据，相等于用数据观看一秒的高清电影，而且手机消耗的电力只比开启蓝牙的手机高出一点。