新澳领袖视讯会议 两国将共同在澳发展军训设施

(早报讯)我国与澳大利亚签署条约,提高我国在澳洲的军训能力,两国也同意在两个训练区共同发展军训区和军训设施。

国防部长黄永宏医生和澳洲防长雷诺兹今天(3月23日)上午在第五届新澳领袖级会议上签署《在澳军训与训练区发展条约》(Treaty on Military Training and Training Area Development in Australia)。李显龙总理和澳洲总理莫里森见证了签字仪式。

根据条约,双方将分别不迟于2024年和2028年在扩展后的肖尔沃特湾训练区(Shoalwater Bay Training Area)和格林韦尔训练区(Greenvale Training Area)建设陆空联合武器射击场和城市战实弹射击设施等先进训练设施。

竣工后的两个军训区将让新加坡武装部队三军在总面积约等于十个新加坡的面积进行综合训练,训练期达18周,受训人数增至1万4000人。我国可使用这些军训设施的期限长达25年。

李总理原定今天访问澳洲首都堪培拉,但鉴于澳洲因冠病疫情对入境游客实施旅行限制,会议改而通过视讯进行,两国也按计划签署若干双边协定。

新澳也完成数码经济协定(Digital Economy Agreement)磋商。这项协定将为两国在数码经济领域加深合作设定总框架,并塑造国际规则,打造数码系统之间的相互操作能力,及应对伴随新兴科技而来的前卫课题。

负责贸易关系的通讯及新闻部长易华仁也与澳洲贸易、旅游和投资部长伯明翰签署协定下有关人工智能和数据创新的两份谅解备忘录。