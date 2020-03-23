艺理会宣布取消本年度新加坡国际艺术节

（早报讯）国家艺术理事会刚宣布取消本年度的新加坡国际艺术节（Singapore International Festival of Arts，SIFA）。第43届新加坡国际艺术节原订于5月15日至31日举行。

艺理会在文告中指出，这是与艺苑公司和艺术节总监戈拉夫·克里帕拉尼（Guarav Kripalani）估量当前2019新冠病毒疫情发展后的决定。基于艺术节有很大的比重是国际节目，当前各国的锁国和诸多的旅游限制对于艺术节的筹备规划影响重大。

为了确保观众和表演者的健康安全，演出节目需要进一步调整，须实行一些措施以确保安全的社交距离。考虑到观众的整体艺术节体验，艺理会支持艺苑公司和艺术节总监的决定，取消举行艺术节。

至于艺术节委托的本地节目，艺理会接受艺术节总监的建议，继续与受委托的剧团（九年剧场、十指帮、必要剧场和TOY肥料厂）讨论，重新设想或摘取演出的一些元素，通过网络广播、幕后描述、排练场景、数码对话交流等等，让观众有机会看到。

艺理会艺术拓展助理理事长刘荣忠说：“新加坡艺术和文化领域面对不断变化的冠状病毒疫情是前所未有的现象。取消举行新加坡国际艺术节，是为了艺术社群和所有赞助人的利益着想，也是全国上下抗疫，避免疫情进一步扩散所做的努力之一。往前看，我们会致力于与现有以及新的观众通过艺术文化互动。艺术节团队会探索新的节目，让观众在未来几个月内能继续接触到艺术。艺理会也会致力于和艺术社群紧密合作，渡过这充满挑战的时刻。我们和艺术社群一起开发将艺术带给观众的不同方式，比如数码平台。”