怕干扰学业 狮城留澳学生多数不想回国

（早报讯）我国外交部于本月17日起，鼓励在海外的新加坡留学生尽早返新。不过，还在澳大利亚的新加坡留学生，有不少却决定留守，人数比想要回国“避难”的还要多。

截至昨日晚间（22日），一项面簿投票调查显示，超过100多名新加坡留学生选择继续在澳洲完成学业，只有约60多名学生还在考虑或已决定返新。这项调查设在一个冠病面簿页面，专门针对在墨尔本的新加坡籍学生。

墨尔本位于维多利亚州。截至昨早6时半，那里累计有229起确诊病例，是澳洲较严重的三大疫区。

许多受访的新加坡籍留学生最担心学业被干扰，而且澳洲学校对于外籍学生返回国的安排还未定。

虽然许多学生透露，大多的澳洲大学已尽量转为网上教学，但也有些注重实践活动的学系要求返回国的学生申请延长学业。

蒙纳士大学（Monash University）生物医学系四年级学生刘慧欣（23岁）受访时透露，除了担心自己不能准时毕业，其实最放不下的是她目前的研究项目。

“因为研究项目是照实验室而安排的。如果我选择在这个时候回国，将来返校时，学校就可能把我安置到另一个实验室和研究项目。更糟的是，可能还会因研究项目不够又再次需要推迟毕业。目前，我对我的研究项目非常满意。”

澳洲三地区宣布暂停提供不必要服务，但留学生认为只要能买必需品，就算学校关闭也能上网学习。

维多利亚、新南威尔士及澳洲首都领地昨早也宣布，将在接下来的48小时内停止并关闭所有不必要的服务。虽然各地区对于“不必要的服务”的定义不够明确，但按照联邦政府所设的定义，电影院及赌场等休闲设施将会被关闭，而超级市场及药房等店面为必要设施，照常营业。

墨尔本大学（The University of Melbourne）文科系三年级生黄佩玲（20岁）不认为这项宣布会让她改变决定。“其实我和朋友早已预料政府会实行类似较极端的措施，也于两周前，当疫情情况恶化时就很少外出。只要还能到超级市场购买食物及必需品就足够。反正课程都已转为网上教课，就算学校真的关闭也能继续上课。”

她最大的忧虑是若返新，想在六个月后回澳洲赶上新学期也未必能回得来，毕竟没人知道澳洲对外来人的旅行禁令几时会撤销。“要是赶不上，就得延长学业和学生签证，很麻烦。”