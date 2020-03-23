借口帮按摩 雇主强奸女佣监11年鞭九下

（早报讯）狼雇主趁妻儿不在家，骗女佣帮他按摩，将她压倒在床上性侵后强奸，今早被判坐牢11年半又五周，鞭打九下。

被告是43岁的生意人，他来自中国，目前已是本地永久居民。他面对四项包括强奸、性侵、非礼、以及蓄意伤人控状，被强奸的是为被告工作的32岁缅甸籍女佣。

为保护受害者，法官下令媒体不得报道任何会泄露女佣身份的资料，包括女佣和被告名字。

据案情显示，女佣在2017年7月开始替被告一家工作。

被告在2018年2月22日下午3时，趁家里只有他和女佣在家时，叫女佣到房里帮他按摩。被告在女佣帮他按摩锁骨部位时，突然从床上坐起，并把女佣压倒在床上，指侵女佣，然后再把女佣短裤和内裤脱掉强奸女佣，还在对方体内射精。

女佣在被告松开手后将自己锁在房间里，并用手机找朋友帮忙报警。被告尝试叫女佣开门，女佣并没有开门，被告过后在当天下午4时离开家。

法官今早判刑时指出，考虑被告有认罪，加上被告之前还押47天才被保释，判他坐牢11年半又五周，鞭打九下。

被告律师今早透露，被告念中学的儿子因这起案件深受影响，需接受学校辅导，而且还有自杀倾向。

控方今早在庭上按照惯例，要求法官下限制令，禁止媒体报道任何会透露受害女佣身份的资料，包括女佣名字。被告代表律师后来表示，要求限制令也包括被告名字。

律师透露，被告就读中学的儿子，因这起案件而深受影响，需要接受学校辅导，而且还有自杀倾向。

法官批准律师的申请。