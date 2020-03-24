卫生科学局吁公众勿使用三款壮阳产品

（早报讯）卫生科学局促请公众不要购买或使用三款壮阳产品。这些产品含有治疗阳痿的强力药物成分，可能会对健康构成严重威胁。

卫生科学局今早（3月24日）发文告说，这三款产品是：Kopi Jantan Ali Macca，Kopi Panggung AL-Ambiak Natural Herbs Coffee，以及Berry Jaga Chewable Candy。

卫生科学局根据公众提供的信息说，Kopi Jantan Ali Macca在勿洛北一家咖啡店销售，Kopi Panggung AL-Ambiak Natural Herbs Coffee则在上述咖啡店以及本地多个电子商务平台销售。

以上两款产品，前者含有西地那非（Sildenafil），后者含有Desmethyl Carbodenafil。

在电子商务平台销售的Berry Jaga Chewable Candy，以“提升性能力”作为卖点。当局经检验后，发现该产品所含的他达那非（Tadalafil）成分比一般规定的每日剂量高出10倍。

西地那非和他达那非一般用来治疗阳痿，不当服用可能会导致严重副作用如中风、心脏病、低血压和勃起疼痛及阴茎异常勃起（priapism）。

Desmethyl Carbodenafil的化学成分与西地那非相似，可能造成类似或更严重的副作用。

卫生科学局说，所有卖家和供应商必须立即停止售卖这三款产品。任何人若售卖或提供含强力药物成分的产品将受到制裁，一旦罪成可被判坐牢长达两年或罚款高达1万元，或两者兼施。