法师代祭祖 莲山双林寺25日起封山

（早报讯）莲山双林寺明起将暂停对外开放，建庙122年来首次封山，寺庙法师代替公众祭祖。

清明节将至，不过莲山双林寺今早发布《紧急通告》称，鉴于冠病疫情严峻，为预防病毒传播，自本月25日起，双林寺与城隍庙将封山，不对外开放，直至另行通知为止。

双林寺子釗法师透露，最近疫情很不稳定，寺庙不愿任何人因前来祭拜而被感染，在商讨了多个政策后，决定暂时封山。如果疫情明朗，寺庙会重新开放给公众祭拜。

据了解，往年清明期间会有上万人到双林寺祭祖，子釗法师担心，因为现在人数需要控制在250人，排队之间要隔一米，如果公众继续来祭祖，队伍可能会排到临近的组屋区。

法师说，在清明期间，双林寺仍将设报恩坛，祭拜骨灰塔内的逝者。不过祭拜将由寺庙负责，不开放给大众参与。

据透露，往年由公众带来的水果、鲜花、斋菜等供品今年都会有寺庙负责供奉，其中斋菜每天都会换成当天新鲜烹煮的；寺庙的法师也会一直在报恩坛为逝者念法诵经。

子釗法师说，等封山结束，家属日后还可以亲自前来祭拜，除了清明节，重阳节和农历七月也适宜祭祖。

法师说，从明天起寺庙的义工也会休息，不再来寺庙帮忙。为应付清明节期间更多的工作，原本做文职的工作人员也会到厨房帮忙，大家都会辛苦一些。

另外，双林寺原定于下月4日的“清明节报恩法会”将由法师闭门礼忏，公众也无需到场参加。

寺庙会根据疫情的变化，按照政府相关条例，随时对活动进行适宜调整。