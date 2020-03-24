非法网售猫被举报 称1850元是“领养费”

（早报讯）男子网上售卖美国矮种猫，被举报后竟声称自己是让人领养，买家所付的1850元是“领养费”。

现年31岁的被告林杰强（译音）早前被控一项无执照售卖宠物。他不认罪，经过审讯后被判罪成。

根据法庭文件，一名妇女于2018年3月14日在网购平台上看见被告上载的广告，开价2200元售卖美国矮种猫（munchkin cat）。广告上附有被告的联络号码，妇女便和丈夫商量后联系他，要求上门看猫。

两天后，夫妇俩带着小儿子到被告位于高文一带的私宅会面，双方商讨后以1850元成交，并以现金交易。

夫妇俩把猫咪带去给兽医打针，发现它身上有许多螨虫和猫癣（ringworms），要被告负责医治猫咪的费用，他却不理不睬，之后完全失联，因此向农粮与兽医局（AVA）举报他。

审讯中，被告指自己并非售卖猫咪，而是因为太太和宝宝对猫产生敏感，只好让别人领养。他也声称自己放上的广告并非售卖，没有标价，而是让人领养，希望替猫咪找到好主人。

他声称，夫妇带走猫咪时“硬塞”钱给他，而发现猫咪长有螨虫和猫癣后，跟他索讨1850元，还要他付猫咪的医药费。

基于买家有两人对话的短信为证，加上证据也指一般上领养费用只介于100元到200元之间，因此法官判定被告罪成。