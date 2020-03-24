幼教教师确诊冠病 凤山学前教育中心关闭清洗

（早报讯）凤山的Sparkletots学前教育中心昨天（3月23日）有幼教教师确诊感染冠病，今天关闭进行彻底清洗，料明天复课。

人民行动党社区基金会（PCF）发言人今天中午受询时证实，校方昨天接获通知，有一名在勿洛北2街第126座Sparkletots学前教育中心任教的教师确诊。

发言人说，这名教师本月18日至20日之间休假，18日当天是最后一次到中心，在那里待了数小时处理一些工作，但没有教课。她在进入中心前顺利通过健康检查及体温检测。她随后在20日出现症状，已立即求医。

由于这名教师最后一次到中心是在出现症状的两天前，她当时的健康状况也没有异常，卫生部与幼儿培育署经评估判断中心无须因此关闭14天。

不过，作为额外防护措施，中心今天关闭进行彻底清洗和消毒工作，卫生部也在追踪有关的接触者。若事态没有出现其他变化，课程与活动明天将如常恢复。

发言人说，中心已联系受影响学生的家长，也吁请家长密切留意孩子的健康状况。校方也向家长保证，所有中心都会采取一切必要防范措施。

校方也将继续关注当前局势，并与卫生部、幼儿培育署及有关当局合作，确保所有孩童及教职员的安全。所有教职员也将继续留意任何冠病症状。