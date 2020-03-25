一对男女涉大耳窿骚扰案被捕

（早报讯）一名25岁男子和一名26岁女子，因分别涉及两起大耳窿骚扰案而遭警方逮捕。

新加坡警察部队昨晚（3月24日）发文告说，警方在3月19日接到报案，指巴西立第4通道一组屋单位的大门被人泼漆，单位窗户上被贴上阿窿追债的字条。

经调查及调阅警方电眼画面后，勿洛警署警员确认了女嫌犯的身份，并在3月23日将她逮捕。

初步调查显示，该女子也涉及其他数起大耳窿骚扰案。

3月19日当天，警方也接到报案指淡滨尼43街一组屋单位的大门被人泼漆，铁门上被贴上阿窿追债的字条。

勿洛警署警员经调查后确认了男嫌犯的身份，并在3月24日将她逮捕。

女嫌犯今天将被控上法庭，男嫌犯则在明天面控。

根据2010年修订的放贷人法令（Moneylenders Act 2010）。大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可被判罚款5000元至5万元，坐牢长达五年以及打鞭多达六下。

警方对于阿窿跑腿骚扰事件采取零容忍态度，故意破坏公物、骚扰居民、或扰乱公共安全者，将会被逮捕并根据法律给予严厉惩罚。

同时，警方呼吁公众远离阿窿，不要给予他们任何协助。一旦怀疑或指导有人可能涉及非法放贷活动，公众可拨999，或拨打“X-Ah Long”热线：1800-924-5664通知警方。