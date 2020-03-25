有夜店料今晚举办欢送会 当局吁遵守安全距离规定

（早报讯）被令暂停营业前夕，一些夜店准备今晚举行“告别趴”，当局促请有意出席者认真考虑作罢，也警告业者遵守安全距离规定。

新加坡旅游局、新加坡企业发展局和新加坡警察部队今天发布联合声明，强调当局知道一些夜店经营者，打算趁娱乐场所须暂时关闭的规定生效前，在今晚（3月25日）举行“告别”活动。

当局指出，这些活动可能导致大批公众聚集，有损抗疫工作的成效，也提高公共健康风险。“若你打算参加，请认真地重新考虑，就算不为自己的健康，也应为身边人的健康着想。”

当局也警告，从现在至明晚（26日）11时59分前，夜店经营者必须严格落实早前宣布的安全距离措施，包括暂停250人或以上的活动。若活动人数少于250人，主办方也须采取必要防护措施，如确保与会者之间保持一米距离等。

未来两天，各部门执法人员包括警方在内，将加强巡逻留意情况，交警也会在全岛突击取缔酒驾。当局绝不姑息任何违例行为。

据《联合早报》记者查知，至少三家夜店已在社交媒体上公布今晚将举办欢送会，消息传开后遭大批网民谴责，纷指业者伺机“捞一笔”的行为不负责任。

抗疫跨部门工作小组早前宣布，明晚11时59分起，本地所有酒吧和娱乐场所（夜店、迪斯科、电影院、剧场、卡拉OK店等）都得关闭至4月30日，进一步减低冠病疫情扩散的风险。