本地确诊年轻患者人数已超年长者

（早报讯）本地冠病确诊病例中，有近60％为境外输入病例，当中超过三分之一与英国有关，这些患者的平均年龄为32岁，近一半是25岁及以下的年轻人。

本地于1月23日出现首起境外输入的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，2月3日出现第一起与中国旅客有关的本地感染病例，并迅速发展成本地的首个永泰行感染群。随着更多病例确诊，政府于2月7日将疾病应对级别升至橙色警戒。

我国积极抗疫效果显著，更获世界卫生组织认可为“黄金标准”，出院人数在3月首两周一度超过住院人数，就在情况慢慢好转的当儿，欧美疫情激增，导致本地输入型病例激增，单是过去两日就出现上百起新增病例，截至昨天中午12时，本地共出现558起确诊病例。

《新明日报》整理卫生部公开的确诊资料，发现本地总确诊病例中，有多达329起为境外输入病例，当中有约120人（36.5％）曾到过英国，有多达115人是新加坡公民、永久居民和长期准证持有者。曾到过美国的有44人（13％）。

单看最大来源的英国输入病例，他们的年龄介于18至74岁，平均年龄为32岁，中位数则仅为26岁，当中21岁占最多，近一半（48％）的感染者是25岁及以下，相信他们大多数都是新加坡留学生。

政府预计下来几周会有更多本地居民和留学生从英美返新，为减低境外输入病例带来的社区传播风险，政府将安排英美返新者入境后，须乘坐指定交通到指定隔离设施履行14天居家通知。

英国输入病例当中，首起确诊病例是第132起的37岁新加坡永久居民，她也是这些境外输入病例中的唯一康复出院者。

根据卫生部文告，这名患者于2月23日至27日到过伦敦，之后在29日出现症状。她前后在2月29日、3月4日和5日三次到两家家庭诊所看病，最后一次被转到国大医院急诊室，于3月6日被确诊。她留院进行隔离治疗14天后痊愈，于上周五（20日）出院。

换言之，英国输入病例目前仍有119人仍在留院治疗。

另外，44起美国输入病例中，也有1人康复出院。