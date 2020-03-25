本地出现两个新感染群 单日新增73起病例

（早报讯）本地出现两个新感染群，包括凤山的Sparkletots学前教育中心和杜佛路的杜佛阁国际学校（Dover Court International School）。本地今天（3月25日）也新增共73起病例，再创单日新高。

凤山的Sparkletots学前教育中心目前有18起冠病确诊病例。继前天有一名教师确诊之后，再有另外13名教育中心职员确诊，其余四人是其中一起确诊病例的家人。幼儿培育署昨天已下令中心暂时关闭至4月7日，所有学生与教职人员也须接受隔离。

另外，本地也出现多一个感染群，杜佛路的多佛国际学校目前有三起确诊病例，他们都是学校职员。

根据卫生部今晚（3月25日）发布的文告，本地今天新增73起病例，其中38起从境外输入，其余都是本地感染的病例。

本地感染的新增病例当中，有27起与早前确诊病例有关，另有八起目前与其他病例没有关联，当局仍在追踪与病例有过接触的人。

截至今天中午，本地共有631起冠病病例，其中160人已康复出院，包括今天出院的五人。在加护病房的重症病患维持在17人。

设于白沙职总D'Resort度假村的社区隔离设施昨天启用，截至今天已有65名病患转移到这个度假村和另外两家私人医院。