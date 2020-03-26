民防部队自创抗疫歌 向前线人员致敬

民防部队自创抗疫歌曲，向前线人员致敬，获得网民赞赏。

民防部队昨日在面簿上传一个音乐短片，并以“向所有前线英雄致敬”为题，将短片献给所有抗疫期间，站在前线人员。

音乐短片开始时可见一名梳着高马尾的女民防人员坐在录音室里，戴上耳机准备录音。随着音乐响起，她醇厚悠扬的歌声缓缓倾诉，歌词温馨又感人：“这是我选择的生活，这是我握住的手……这时刻，我们咽下了所有恐惧，让热忱燃烧，我们大步向前。”

视频画面也不断切换，其中包括医护人员、教师、关卡人员以及民防人员等守在第一线工作的场景、国民服役人员协助包装口罩的照片、以及警方追踪冠病接触者的新闻头条等等。歌曲进入间奏，制作团队也穿插了李显龙总理的一句话：“我们的前线人员正努力工作，让新加坡继续向前。”

短片共3分钟左右，由六名民防部队人员演唱，其中还有“饶舌”的部分。另外，歌曲的配乐包括小提琴、电吉他等，也都全都由民防部队内部人员演奏。

短片一经推出，获得许多网民的赞赏，许多人纷纷称赞与感谢前线工作者，并赞扬民防部队此举鼓舞了抗疫士气。更有网民戏称，原来民防部队卧虎藏龙，几名献声的工作人员唱得太好，可以改行当专业歌手。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明也在面簿转发该视频，感谢前线人员的付出，并说只要大家同心协力，就能够携手渡过难关。

一起来看看这温馨短片！