光明山碧山亭封山封亭 四马路观音堂关庙

（早报讯）继莲山双林寺后，创立99年的光明山普觉禅寺，以及转型为骨灰安置所约40年的广惠肇碧山亭，从明天（27日）开始首次封山封亭，四马路观音庙在停止让人求签后，也索性无限期封庙。

光明山发言人说，除了遗体火化等必要服务外，光明山在封山后将不开放公众祭祖，更把原本从五道门缩减至一道门让逝者的亲属进出。

光明山在今天（3月26日）发出的通告中说，这么做是“为全力配合政府因疫情所采取的最新方针与应对，同时以维护访客与信众的健康与安全为第一考量，避免群聚感染的风险。”

光明山也说，除了必要服务（寺务处与火化场）之外，谢绝其他访客。欲前往办理必要服务的信众，需提供文件证明才能进入寺院，斋堂也将暂停售卖或提供免费食物。寺庙也仅开放光明山路的新加坡佛学院闸门（8时至下午4时30分），其他入口将关闭。

至于4月4日的清明超度法会，将有寺院发师闭门礼忏，不开放公众。信众可在面簿观看直播，同步修持。“法会结束后，所有祭拜品将捐赠给慈善机构。公众如有意退款也可以联系寺乌处，电话：6849-5333。

碧山亭总经理刘麒芳今早受询时说，从明天起，碧山亭不开放让人前来进行清明祭拜，直到另行通知。“不过，柜台仍旧开放给公众购买灵位、安排殡葬仪式及进行询问。公众若已购买供奉先人的祭品，上面可写上往生者的名字，到碧山亭交给保安人员，我们会在化宝炉代为焚烧。”

四马路观音堂也因控制人流有难度，明天关闭直到另行通知。