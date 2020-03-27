李总理：不排除年底前再动用储备金

（早报讯）空前庞大的追加预算案，现阶段足以达到拯救企业的经济效益，也有稳定民心的作用，但由于疫情充满不确定性，李显龙总理不排除在年底之前还会需要再动用国家储备金。

李总理指出，如果有这个必要，国人不用担心，因为资源是足够的。他说：“我们这次推出的第二个经济援助配套动用到多达170亿元的国家储备金。我们从来不公开总储备金数额，但储备金数额比目前拨出的多很多，相信能让我们用上好一阵子。”

冠病疫情令我国面临前所未有的危机，政府在短短五周内追加拨款，推出480多亿元的第二个经济援助配套，其中须动用170亿元储备金资助一系列措施。这是我国独立以来数额最庞大的预算案，哈莉玛总统已原则上同意政府动用储备金。

李总理今天下午在总统府接受本地媒体访问时指出，要动用多少储备金是一种判断，无法做具体“加减乘除”的计算，但这次政府推出第二个经济援助配套，已是倾全力帮助企业和保住员工的饭碗。

他说，这也是空前巨大的财政开销，相信能够延续三至四个季度，而如果疫情又有突变，政府也做好准备，可以做得更多。

“我相信配套肯定会对减低公司实际成本和家庭开销有一定的作用，让企业和国人恢复信心。当然，有了这个配套，我们还是会有艰难的日子要过，但至少它能帮我们更平稳地继续过日子。”