医生被控强奸女病人获判脱罪 三司质疑女大生行为

（早报讯）家庭医生被控强奸女病人获判脱罪，控方昨天（3月26日）提出上诉，要求改判医生强奸罪名成立。上诉庭三司质疑，不曾有性经验的女病人案发后表现冷静，甚至倒回去诊所取药和清洗内裤等行为，让人“感到困扰”。

以大法官梅达顺为首的三司昨天花了三个多小时听控辩双方陈词后，决定择日对上诉案做出裁决。

《联合晚报》早前报道，家庭医生黄中武（69岁），被控在勿洛北二道第418座组屋的“黄氏西药房”诊所内，强奸当时23岁的女大学生。

面对非礼和强奸两项控状的黄中武不认罪，经审讯后，高庭法官蔡利民接受被告患有勃起功能障碍的说法，裁定他强奸罪名不成立，改判他犯下用手指性侵女生的罪名。被告所面对的另一项非礼罪也同样罪名成立。去年2月，他被判坐牢10年。

控方昨天向最高法院提出上诉，要求改判黄中武强奸罪名成立。控方指出，审讯期间黄中武一会儿说自己行房能力没问题，一会儿又传召妻子供证称丈夫“像面条”，不可能霸王硬上弓；辩方的立场前后矛盾，妻子的说辞显然是事后想到的，目的是为了让丈夫脱罪。

三司在听控方陈词时，针对女病人的供词提出多项疑问。例如，不曾有性经验的女病人在发现自己被性侵犯后，为何表现得如此冷静，还倒回诊所取药？她为何在事后立即丢弃卫生护垫和清洗内裤，导致这些可证明罪案的“证物”被销毁？三司指出，女病人一些行为让人感到困扰。

另外，黄中武则不服性侵罪成的裁决，坚称自己是用手指为女病人进行体检，并非性侵犯对方，为此也提出上诉。三司认为，控方在进行提控时，不接受被告用手指性侵女病人的可能性，如今也不具有维护被告性侵罪名成立的立场。