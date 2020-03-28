马国锁国后水果滞销 大量运来狮城大平卖

（早报讯）马来西亚锁国后水果大滞销，但还能大量运来新加坡，导致市面上水果大平卖，大个红肉火龙果和番石榴都卖一元，八公斤大西瓜五元，水果供应商鼓励大家多吃水果，支持农民也加强免疫力。

马国从本月18日到下月14日实施行动管制令（简称行管令）后，本地水果供应商透露，马国当地水果大滞销，销量跌一半，卖不完的大量销毁，许多优质水果大量运来新加坡，只求减少亏损。

行管令实施后至今，新马货物运送没中断，载着果菜蛋肉等食品的罗厘每天如常入境。

记者昨午（3月27日）走访芽笼、马里士他和武吉巴督一带的水果摊，发现许多水果都卖半价。

其中，平日卖两元的大个红肉火龙果，如今卖一元，也有摊贩根据大小卖五角到两元不等；大个的罗汉番石榴也卖一元；平日卖八元到10元的八公斤大西瓜，如今卖五元。其他水果如木瓜、白蜜瓜、芒果、黄梨和莲雾等，都降价约一半。

水果贸易商陈泗征（49岁）：“马来西亚现在很多市场都关掉，水果商只能把货推来新加坡，所以新加坡的水果价钱一直掉。很多农民都大亏本，希望大家这时候多吃水果，支持农民也加强免疫力。”

水果供应商蔡明佑（26岁）说，除了以低价格吸引顾客，他在武吉甘柏地铁站旁的“鼎峰榴梿”也附送消毒洗手液。