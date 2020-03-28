阿嫂坠“情网”帮“情圣”收赃款 监6个月

（早报讯）阿嫂坠入“网络情人”骗局，还帮“情人”代收以及转移贼赃近10万元，被判监6个月。

被告是64岁妇女梅符莲，抵触两项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（CDSA）罪名，被判坐牢6个月。

根据警方文告，被告在2017年11月，与网上结识的男子谈恋爱。男子随后以做生意为由，要求被告帮她接收款项。被告虽然从未和男子见过面，但答应帮助他，提供了自己的银行账户号码。

2018年3月期间，被告从爱情骗案的两名受害者，分别收到了5万元和4万8000元的转账。即使她有理由相信款项是因不合法的方式获得，她最终还是将现钱带到马来西亚，转交给男子安排的陌生人。

警方指出，若抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名，可面对最高10年监禁或罚款高达50万元，或两者兼施。

警方提醒公众不要让他人使用银行账户。

网络爱情骗案去年导致受害者损失至少3460万元。

警方在文告中表示，网络爱情骗案是个严重问题，单单去年就有至少649起类似案件。

这些骗局中，受害者往往是从社交媒体认识骗子，并和他们网恋。骗子会以一些虚拟的理由，如商业贷款，律师费，或声称寄给受害者包裹的快递费，借此欺骗受害者转账。

警方呼吁公众，若有更多关于这类诈骗案的线索，应拨打警方热线1800-255-0000提供线索。此外，公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网到www.scamalert.sg，了解更多详情。（人名译音）