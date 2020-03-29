人们买食材在家用餐 巴刹大排长龙

（早报讯）政府呼吁国人若非必要避免在商场购物，而公众为减少出外用餐，都蜂拥到没人流管制的巴刹购买食材，导致本地多个巴刹今早（3月29日）出现人潮，不少摊位前都大排长龙，有受访摊贩称生意增加一倍。

在我国实施更严谨安全距离规定的首个周末，《联合晚报》这两天都接到许多读者发来的照片和信息，指早上的巴刹迎来更多人潮，很多摊位前都大排长龙。

记者今早走访本地几个湿巴刹，也发现巴刹内人潮也比平时多。有公众反映一些平日生意就不错的摊位，早上6时多就出现排队的人龙，甚至有公众说过了上午10时到黄埔巴刹，已经没什么东西可买了。

大巴窑1巷巴刹猪肉摊老板吴耀明（70岁）受访说：“相信这是人们尽量避免在外面用餐，导致在家烹饪的人多了，所以上巴刹的人也就多了。”

在马西岭21巷湿巴刹卖蔬菜的小贩徐慧铮（58岁）也表示，相信是更多人选择自己煮食来解决三餐，才更多来巴刹买菜，这两天她的生意额就增加了一倍。

另外，在同个巴刹贩卖鸡肉的摊主詹先生（72岁）说，之前打烊时还会卖剩鸡肉，但最近都卖到一鸡不剩。“也可能这个巴刹靠近新山，多了一些无法回国、留在这里住下来的马来西亚人来巴刹买东西。”

公众陈丽华（74岁，退休）则说平时都会到巴刹买菜，因为巴刹的价格比较合理。如今因疫情关系，加上政府鼓励大家减少出门，她都尽量待在家煮三餐，并趁周末来巴刹买够煮三四天份量的东西。