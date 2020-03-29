假公安贼喊抓贼图骗钱 指阿嫲洗黑钱害人自杀

（早报讯）六旬独居嫲接到“假公安”诈骗电话，差点被骗去毕生积蓄。对方贼喊抓贼，指阿嫲涉及几十亿元骗案，甚至有“受害者”因此自杀，吓得阿嫲方寸大乱。

阿嫲林女士（64岁，摊位助理）在警方的安排下，向记者阐述日前经历。

本月4日下午2点多，阿嫲突然接到一通自称是星展银行职员的电话，对方问她是否在北京有一笔3888元新元的花费，银行要扣除这笔款项。阿嫲连忙说没有，职员建议她报警。

电话被转接至一名自称是“北京公安”的男子，对方向阿嫲所要护照号码，紧接着便有了“惊人的发现”：他称阿嫲涉及一宗诈骗案，涉嫌骗取200名受害者的钱财，款项高达几十亿。

“他甚至还说，一名老人被骗了后受不了，自杀了！”

对方说她涉嫌洗黑钱，并百般恐吓，一招“贼喊抓贼”彻底把阿嫲吓坏了。她担心自己被“国际刑警”抓走，因此不敢违背对方的指令。

骗子要阿嫲拿出积蓄，将现款交给即将上门的“中国官员”检查，看究竟是不是“黑钱”。心力交瘁的阿嫲第二天便在对方的指示下，前往华侨银行和星展银行提款。

抵达星展银行时，她小声询问职员：“星展银行若要扣钱，会不会拨电给用户？”

女职员非常机警，发现阿嫲或许被骗，将她带到一个小房间并报警。

谈起此次差点被骗的经历，林女士说，骗子的伎俩就是要让受害人孤立无援，期间不让她联络警方与家人，并不让她挂电话，像她这类独居老人，处境最危险。

她也说：“这是我一辈子的血汗钱，若被骗走不知如何是好。”