不符合收入补贴计划要求的自雇人士可求情

（早报讯）政府在约一周后，将就自雇人士收入补贴计划提供更多详情，让不符合要求的自雇人士求情。

当局将处理的求情申请有三大类，分别为：

■居住的房产年值（annual value）超过1万3000元；

■配偶年薪超过7万元，但家中有很多人的起居需要照顾；

■自雇工作之余也从事薪水少的定期兼职工。

人力部长杨莉明今天（3月29日）在面簿贴文说，自副总理兼财政部长王瑞杰本月26日发表追加预算案声明后，收到了许多国人的反馈。

全新的自雇人士收入补贴计划（Self-employed Persons Income Relief Scheme，简称SIRS）是这次危机中帮助自雇人士的新颖做法。杨莉明说，当局以就业入息补助的标准作为起点，给予的援助能涵盖约5万名自雇人士，但当局进一步扩大涵盖范围，让受惠的自雇人士增加到约8万8000名。政府将在5月、7月和10月发放相关补贴。

杨莉明说，再过约一周，她将针对不符合SIRS条件的自雇人士如何求情公布更多信息，希望这能让受影响的国人更安心。

在这期间，因收入减少而出现财务困难的国人也能通过短期援助基金（Temporary Relief Fund）和冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）获得援助。