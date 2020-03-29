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不符合收入补贴计划要求的自雇人士可求情

文 / 蓝云舟

发布 / 2020年3月29日 7:17 PM

更新 / 2020年3月29日 8:02 PM

人力部长杨莉明说，再过约一周，她将针对不符合自雇人士收入补贴计划条件的自雇人士如何求情公布更多信息。（档案照片）

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（早报讯）政府在约一周后，将就自雇人士收入补贴计划提供更多详情，让不符合要求的自雇人士求情。

当局将处理的求情申请有三大类，分别为：

■居住的房产年值（annual value）超过1万3000元；

■配偶年薪超过7万元，但家中有很多人的起居需要照顾；

■自雇工作之余也从事薪水少的定期兼职工。

人力部长杨莉明今天（3月29日）在面簿贴文说，自副总理兼财政部长王瑞杰本月26日发表追加预算案声明后，收到了许多国人的反馈。

全新的自雇人士收入补贴计划（Self-employed Persons Income Relief Scheme，简称SIRS）是这次危机中帮助自雇人士的新颖做法。杨莉明说，当局以就业入息补助的标准作为起点，给予的援助能涵盖约5万名自雇人士，但当局进一步扩大涵盖范围，让受惠的自雇人士增加到约8万8000名。政府将在5月、7月和10月发放相关补贴。

杨莉明说，再过约一周，她将针对不符合SIRS条件的自雇人士如何求情公布更多信息，希望这能让受影响的国人更安心。

在这期间，因收入减少而出现财务困难的国人也能通过短期援助基金（Temporary Relief Fund）和冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）获得援助。

HELP FOR THE SELF-EMPLOYED AND FREELANCERS Last Thursday, DPM Heng Swee Keat announced the Resilience Budget,...

Posted by Josephine Teo on Sunday, 29 March 2020

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