12岁就吸大麻 准大学生贩毒判刑

（早报讯）20岁准大学生贩毒给卧底的肃毒局人员，被捕后控上庭，庭上揭露，他年仅12岁就接触毒品，原来他的父亲是外交部官员，常常带着全家全球跑，当年他与家人旅居埃及时，就第一次吸食大麻。

这名准大学生是20岁的陈瑞麟（译音），他面对四项控状，包括两项贩卖毒品，一项吸毒，以及一项拥毒罪名。控方以其中两项提控，被告认罪后本月被判27个月缓刑监视。

根据国家法院判词，去年7月18日，被告在美世界地铁站前的巴士站，以70元将大麻卖给卧底的肃毒局人员。

同月24日，被告在西海岸广场一楼，以490元将大麻卖给另一名卧底的肃毒局人员。被告完成这次的交易不久后被逮捕。

被告贩卖给卧底肃毒人员的毒品经由卫生科学局化验，证实含有大麻成分，被告被捕后所提供的尿液样本也被验出含有大麻成分。

代表律师求情时指出，被告有意悔改，请求法官从轻发落。

庭上揭露，被告12岁时就在埃及接触大麻。原来被告的父亲是外交部官员，一家人曾在全球多个国家居住过。

12岁那年，被告在埃及认识一名17岁的少年，对方将大麻递给他时，被告因好奇心起吸食大麻。由此可见，被告早在犯罪前就曾吸过毒。

被告犯罪时正在服兵役，退伍后原定在新加坡管理学院（SIM）修读心理系。为赚取外快，被告在去年1月起开始贩卖大麻。

律师指出，被告去年7月被捕后，就停止贩卖和吸食毒品，真心悔改。律师因此促请法官判被告缓刑监视。