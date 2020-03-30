称女佣自淋热水 女雇主判囚36月上诉遭驳回

（早报讯）美容院老板娘“没动手”虐佣，要女佣在肩上自淋热水，被判坐牢36个月。她今早到高庭针对自己没动手是否能面对蓄意伤人罪状，提出上诉申请，但最后遭三司驳回。

涉虐佣的是美容院老板林俊龙（45岁）及老板娘谢丽丝（40岁），受害者是20来岁的缅甸籍女佣漂漂玛。

据控状，案件发生在2016年8月至10月13日之间，地点是榜鹅径某组屋单位内。

谢丽丝面对五项蓄意伤人和一项使用有毒物质伤害他人的控状，林俊龙则面对一项蓄意伤人的控状，两人皆不认罪。

案件经审讯后，谢丽丝判坐牢36个月并赔偿女佣1万1800元，林俊龙则被判坐牢6周并赔偿女佣500元。

谢丽丝后来到高庭上诉，上诉法官当时指出，女佣自淋热水行为不是罪，因此修改控状，从谢丽丝“教唆”女佣自残，改成谢丽丝“指示”女佣自残，刑罚则维持不变。

不过谢丽丝还是对判决不满，今早以公众利益为由，到三司庭提出上诉申请。

律师通过视讯表示，谢丽丝没动手打女佣，却当成是蓄意伤害罪的主要犯罪人，做法是否正确？

三司在作出裁决时说，谢丽丝最终目的是要让女佣受皮肉之苦，她虽然没动手，但也达到最终的结果。法律对“因果关系”（causation）定义广泛，包含了被告罪行，最后驳回了上诉申请。

谢丽丝表示需要时间解决美容院事宜，获准一个月后服刑。