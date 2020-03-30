武装部队加紧防疫 入伍日家长不能送新兵到德光岛

（早报讯）2019冠状病毒疾病疫情持续，新加坡武装部队的新兵入伍程序将调整，家长在入伍日不可到德光岛送别新兵。

新加坡武装部队今天（3月30日）下午在面簿发布基本军事训练中心指挥官冯立玄上校录制的视频，宣布这项消息。

原本将前往德光岛报到的入伍新兵，将改为前往史拉兰军营（Selarang Camp）报到，入伍日期及时间不变；原本将前往克兰芝第三军营报到的入伍新兵，入伍日期和地点不变，但报到时间可能有变化。

家长和监护人在入伍当天不可陪同儿子前来军营，只能送他们到指定的下客点（drop off point）。

为了避免人潮聚集，基本军事训练中心将不会在入伍日当天邀请访客到德光岛；入伍新兵也将被分成小组，减少活动及接触，并在乘坐渡轮、会堂集合、用餐、领取枪械及参加军训等场合保持安全距离。

中央人力局（CMPB）将向入伍新兵发送手机短信、电邮或信件，向他们告知详情。

基本军事训练中心也将持续检讨防疫措施，遵循卫生部的指导方针，视情况做进一步的调整。

冯立玄说，这些措施会造成不便甚至“稀释”国民服役体验，但却是为了每个人的健康而采取的“艰难但必要”的调整。

他也感谢公众对国民服役的支持以及对新加坡武装部队的信任。