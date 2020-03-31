本地研发可重用口罩 准备发售1000个

（早报讯）在全球抗疫期间为应付口罩短缺，本地公司研发新型可重用口罩，准备在本地发售1000个。

名为“The Gill Mask”的硅胶口罩只须更换内部过滤片便可重复使用，而过滤片只用普通手术口罩的六分之一面积。

口罩面料使用硅胶材质，两侧穿上带子可系在脸上，遮住口鼻的部份拆除后，用户只需减一小片手术口罩放入便可使用。

硅胶口罩的接口处密封后，所呼吸的空气完全是经过过滤片处理的。用户可将一片手术口罩减成几片替换口罩的过滤片，并可用热水或消毒液清洗口罩。

研发产品的公司董事芬吉利（Jean-Luc Fringeli）告诉《海峡时报》，用户戴上口罩后所使用的呼吸面积其实很小，而目前口罩面料的用量毫无效率，所以公司根据潜水口罩的设计制造新型硅胶口罩——密封的设计比普通侧漏的手术口罩起到更好的保护作用。

另外，过滤片不会碰到用户的口鼻，可减少湿气和延长过滤片的寿命，达到可持续的效果。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩南认为，口罩的寿命为期两年，或许在雾霾时期也能派上用场。他虽然认同这个新型口罩的设计概念，但指出它与N95口罩的问题一样，例如使用者戴久了脸部会感到非常不舒服，需要触碰或抓痒。

芬吉利补充，这款口罩比起手术口罩较难呼吸，比较适合活动量较低的人士使用。公司已在全球不同工厂制造约30万个口罩，并运入1000个口罩供本地市场，每个口罩的售价为25元。