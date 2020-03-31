称被踏板车撞 打瞎骑士眼 男子监一年

（早报讯）46岁男子，一拳打瞎68岁阿叔的左眼。男子路过人行道时，声称被骑着电动踏板车的阿叔撞上，两人当场发生争执，男子见对方朝自己挥动拐杖，气得一拳打向阿叔左眼，结果把他的眼睛打瞎。

被告林伟明（46岁）面对一项蓄意重伤他人和一项抵触防止骚扰法令的控状。他认罪后，昨天（3月30日）被判坐牢一年。

这起事件发生在2017年12月6日早上11时，地点在蔡厝港3道第289座组屋附近的人行道。

根据案情，郭顺鹏（68岁）当时骑着电动踏板车与被告迎面而过，被告随即称郭顺鹏撞上自己。郭顺鹏赶紧停下电动踏板车，但否认撞到被告，两人一言不合，当场发生争执。

火冒三丈的被告也以粗言秽语辱骂对方，郭顺鹏则取下挂在电动踏板车上的拐杖，在被告面前挥动。被告见状，气起来直接一拳打向郭顺鹏左眼，导致对方左眼鲜血直流。

路人见场面失控，赶紧从后方拉住被告，阻止他再度攻击郭顺鹏，并拨电召救护车。

郭顺鹏事后被送往黄廷方综合医院接受治疗，医生替他的左眼进行紧急手术。手术后，他的视网膜仍脱落，无法恢复视力，医生最终诊断他左眼永久性失明。

控方指出，郭顺鹏担心被告靠近自己，才会挥动拐杖，没想到被告挥拳打他左眼。

控方表示，被告曾在2000年犯下防止骚扰法令和恶作剧罪状，这次更蓄意伤害郭顺鹏，导致对方失明，吁请法官予以严惩。（人名译音）