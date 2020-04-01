窜改美食卡数据致商家损失8万 前南大生判监10个月

（早报讯）25岁南大前电脑工程系学生窜改“Kopitiam美食卡”数据，一年多内导致Kopitiam高达八万元的损失。法官今早（4月1日）判他坐牢10个月，并指被告若将“脑筋”用在对的地方，将前途无量。

马来西亚籍被告郑锦越（译音）面对两项抵触电脑和网络安全法令控状，控方以其中一项提控，另一项交给法官下判时一并考虑，他认罪后，今早被判刑。

案情显示，被告案发时是南洋理工大学电脑工程系学生，偶然发现学校宿舍冷气卡漏洞，不需花钱充值，只要通过电脑程序窜改数据，就可以享受免费冷气。

他事后发现Kopitiam美食卡存有相同漏洞，在2015年8月18日至2016年12月13日之间窜改美食卡数据免费买食物及香烟外，也用美食卡帮别人的电话卡充值，导致Kopitiam蒙受8万零812元损失。

代表律师早前求情时指，被告事后懊悔不已，决定将充值卡的漏洞与风险作为毕业专题作业的研究题目，被捕后也将作业交给警察，希望能加强充值卡的安全性。

法官今早下判时表示不认同被告将充值卡的漏洞与风险作为研究课题，足以显示其悔过之意，并指若被告拿着这份作业到警局自首则将另当别论。

法官也表示，被告的美食卡被终止，他担心行径被揭发才停止犯罪，否认被告或会继续干案。

律师指，被告雇主早前表示会继续雇用被告，不过公司名字早前见报后，公司最终决定将他开除，他如今需完成剩下的服务日期。他恳请展期两周再服刑获准，4月15日开始服刑。

律师早前在庭上指被告曾是亚细安奖学金得主。南大今早作出澄清指被告在南大就读期间，并不是亚细安奖学金得主。