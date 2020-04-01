车内持械暴打女友 男子监7年鞭22下

（早报讯）女友想一刀两断，莽男称她花心又说谎，将她禁锢在车上暴打15分钟，事后不让她求医。

被告是28岁的王耀金，他共面对25项控状，包括持械伤人、非法禁锢、鲁莽行事、吸毒等罪状。控方以13项提控，其中被告不承认两项毒品相关罪状，早前被判罪成。

昨日（3月31日）被告承认剩余11项控状，其余将由法官下判时一并纳入考量。

案情显示，女友在2017年8月1日收到被告的电话，要求在组屋底层见他一面，女友虽百般不愿意，但想和被告彻底结束关系，最终答应。

未料，两人到汤申路上段的酒吧小酌几杯后发生口角，在被告的哄骗下，女友回到被告车上时，被告竟锁门，掏出手电筒往她脸部狠揍。

束手无策的女友用手臂抵挡，期间被告要求查看女友的手机，还称女友联系男性朋友，却对他撒谎。

被告之后称肚子饿，开车到东海岸公园的麦当劳服务站，女友想趁机逃跑，但被告一把抓住女友的头发，将她拽进车里上锁。被告拳打女友的脸部，离开麦当劳，开往附近的车站，并辱骂女友一番，再使用握着手机的右手，暴打她的双眼。

被告也掏出手电筒袭击女友，整个施暴过程长达5分钟，被告才停止暴力，开车回家。

隔日，无论女友如何求饶，被告都禁止她求医，最终在晚上女友才到医院治疗，发现头部有多处伤痕和淤青，另外手臂和背部均有伤势，住院5天。

控方指出被告因嫉妒暴打女友长达20分钟，还使用工具伤害女友，需要遏制这种行为。

代表律师则指出，小两口的感情出问题，女友没骨折，认为被告并不是要打死女友，要求轻判。法官最终判他入狱7年又15个月、鞭打22下，罚款2800元和吊销驾照12个月。