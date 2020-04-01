一次性密码骗案激增 去年公众被骗金额逾1500万元

（早报讯）不法之徒通过各种方式骗取公众提供一次性密码（OTP）后再转账，去年此类诈骗案件多达1101宗，涉及金额高达1530万元。

商业事务局集团式诈骗案调查组主任周敬伟警监今早（4月1日）在记者会上指出，2018年共发生244起此类案件，损失金额达45万6000元，而去年则大幅度增长。他指出，一般上不法之徒主要使用通话软件、社交媒体平台或是语音通话，并伪装成是受害者的朋友，政府官员或是公司的技术人员。

“惯常使用的手法包括称受害者中奖、要协助受害者参赛或是协助解决技术问题等，再诱使受害者提供一次性密码。”

他说，一次性密码能起到用作身份验证的安全功能，同时也仅在有限的时间里对单笔交易有效，以防若是无意中泄漏个人信息后，还能通过一次性密码，避免让不法之徒有机可趁。他透露，由于不法之徒可能分布在不同的地方，且以团伙的方式犯案，因此要追踪具有很大的挑战性。他强调，警方或是有关当局都不会向公众要求提供一次性密码，而公众在接到这类信息时，也务必要先求证。

华侨银行营运风险管理部总经理周经彦指出，去年银行蒙受380万元损失，当中防止顾客受骗或协助追讨回的数额为150万元。

警方今早在记者会上公布三名受害者遇骗过程的详情，包括一名75岁的老妇。

老妇在去年12月接获自称是新电信（Singtel）职员的来电，指她的银行户口被骇客入侵，并要求她提供一次性密码，老妇信以为真损失7万4997元血汗钱。

老妇按照不法之徒的指示，下载一个软件并让骗子通过网络遥控进入她的电脑内“检查”，过后对方要求老妇提供银行的账号及密码。

当老妇收到一次性密码，并告知骗子后，银行就传来信息，称有两笔转账，而款项皆已经被转到香港。

此外，另外两起案件中，分别是一名菲律宾籍工程师接获自称是樟宜机场集团的代表，以幸运抽奖为名骗走400元。

另一起则是一名43岁的家庭主妇，被冒充友人的骗子，通过Instragram发信息方式，骗走她在Grab账户的$364.95。