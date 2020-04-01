公众可免费上网阅览报业控股杂志

（早报讯）新加坡报业控股期刊下来三个月将免费让公众上网阅读旗下杂志，陪伴待在家的国人渡过疫情。

公众可从九本杂志中任选三个，免费上网阅读三个月。可选择的杂志包括《女友》、《她的世界》（Her World）、FEMALE、Harper’s BAZAAR Singapore、HardWareMag、《家居设计》（Home & Decor）、ICON、The Peak和The Singapore Women’s Weekly。

公众可点击这里免费订阅，并可通过myNEWSSTAND手机应用阅读。