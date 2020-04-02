单亲妈办性爱派对 监12周罚5280元

（早报讯）45岁单亲妈妈在按摩院和30岁男子谱出姐弟恋，为赚钱与男友在短短2个月全岛出击，主办至少7场高达168人参与的荒唐性爱派对！

这些性爱派对由被告辛迪亚（Cynthia Evelynna Anak Stephen Kenang，44岁）和当时的男友何国华（30岁）共同策划，辛迪亚共抵触4项妇女宪章和一项妨碍司法公正的控状，控方以3项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告2015年当按摩女郎时，何国华经常到访，两人日久生情，逐渐发展成情侣关系。

此时，被告向何国华倾诉烦恼，称是单亲妈妈，又面对经济困难。隔年4月，两人为了赚钱策划几场性爱派对，被告负责招聘妓女，何国华则是寻找有兴趣参加的男性。

何国华开始在网络论坛上刊登广告，推销性爱派对，有情趣的参与者则会私讯他了解更多详情。

一旦人数凑齐，何国华便会订场地举行，地点包括度假屋、酒店和租房。

另一方面，被告则是积极寻找愿意提供性服务的女生，在2016年4月6日至6月6日之间，两人于全岛各地，举办至少7场性爱派对。

每场派对将任由3至5名妓女和6至19名男子狂欢两小时，何国华有时会提供餐点供参与者享用。

在2017年5月23日，被告保释在外时，接到警方电话要上门调查，担心行踪败露，拨电要求室友藏起握有关键性证据的手机、文件等物品妨碍司法公正。