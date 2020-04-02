二男揍脸一女箍颈 三人夜店袭警罪成

（早报讯）夜店舞池里闹群架，穿着便衣的警员要其他不相干的酒客离开以方便办案，结果其中三名男女一言不合就围殴警员，两男挥数拳打警员脸，女子则用手臂箍颈，让同伴伺机逃走。

林永宏（25岁）、吴俊峰（24岁）及梁尹婷（25岁）被逮捕后，各面对一项蓄意伤害警员的罪名。除此之外，林永宏也面对一项辱骂警员的罪名。

他们被指在2017年11月12日凌晨约4时10分，在圣占姆士发电厂的酒廊Club Envy围殴一名叫陈友权的警曹。

三人都不认罪，他们声称不知道对方是警员。经由审讯后，法官昨天（4月1日）判他们罪成。

根据控方的结案陈词，警方当时接获报案，指有人在酒廊舞池内打架，派遣了警曹以及其他警员到场。

这名警曹虽然穿着便衣，但颈项上挂着他的警员身份证明。

警曹供证时说，他进入酒廊后在门口附近遇到了五人，包括三名被告和他们的两名朋友。警曹当时问他们是不是参与打架的人，得知他们与舞池打架案无关后，指示他们尽早离开。

林永宏不满被要求离开，警曹因此表明了警员的身份，解释说警方在办案，请无关紧要的人离开，说完就掉头往酒廊内走。

但是，林永宏对他爆粗口，警曹因此想要将对方扣押，过程中三人围殴他。

他指林永宏打了他的头部至少三拳，吴俊峰打了他的脸至少一次，然后梁尹婷最后还用手臂箍他的颈项。

由于双方需要时间针对刑罚陈词，法官将案件展期至本月22日下判。

根据法令，蓄意伤害警员罪名的最高刑罚是七年监禁，或罚款，或鞭刑，或其中任何组合的刑罚。

辱骂警员罪名的最高刑罚是12个月监禁，或罚款5000元，或两者兼施。（人名译音）