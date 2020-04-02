托友走私13箭毒蛙 雨林缸公司老板罚6600元

（早报讯）在新山动物展见到后“一见钟情”，雨林缸公司老板声称一时脑热，明明知道很可能有毒，还委托朋友将13只箭毒蛙走私进我国，昨天（4月1日）付出代价，被判罚款6600元。

被告黄家杰（41岁）面对三项触犯濒危物种（进出口）法令的罪名。他昨天承认其中一项罪名，余项交由法官下判时一并考虑被判刑。

庭上揭露，去年11月10日凌晨约2时30分，31岁的李贺一开车企图在兀兰关卡通关时，被关卡人员拦截。

关卡人员在他的车上找到一共22只野生动物，包括两只豹纹壁虎、一只南美蜥（Argentine Tegu）、一只蜜袋鼯（Sugar Glider）以及18只三个不同品种的箭毒蛙（Poison Dart Frog）。

这些野生动物都需要得到当局的批准才能带入我国，而且南美蜥以及箭毒蛙都是受保护的濒临绝种动物。

当局接着展开调查，发现黄家杰答应支付给李贺一240元，要他把其中13只箭毒蛙带进我国。

黄家杰的代表律师在庭上表示，黄家杰从小就喜欢双栖以及爬虫类动物，在家中也饲养了不少不同种类的青蛙。

他说，黄家杰某天在网上查阅资料时，发现了箭毒蛙的存在，被它色彩缤纷的样子所吸引。

黄家杰某次和女友在新山逛街时，碰巧遇上了李贺一，对方介绍他去当时在新山举行的动物展参观。

在动物展内，黄家杰见到了他“梦寐以求”的箭毒蛙，对它们“一见钟情”，因此决定买下5只，还从吉隆坡的宠物店订购另外8只，拜托李贺一带进新加坡。

他虽然知道箭毒蛙可能有毒，但声称从未知道箭毒蛙是受保护的濒危动物，一时脑热才会决定将它们带进新加坡饲养。（人名译音）