抽烟撞到人起争执 40岁男咬掉对方耳垂肉

（早报讯）陪未婚妻到酒吧庆祝她有怀孕，男子抽烟撞到人，声称对方凶巴巴，他为了保护未婚妻先发制人，打了对方一巴掌，引起冲突，还咬掉对方耳垂的一块肉。

被告祖奇非（40岁，司机）被逮捕后，日前以蓄意重伤他人的罪名被控上法庭。他还面对另外七项控状，包括蓄意伤人、擅闯、恶作剧、妨碍司法公正、鲁莽行为危害他人生命安危。

他昨天承认其中五项罪名，余项交由法官下判时一并考虑，被判坐牢两年四个月以及二周。

庭上揭露，去年1月1日凌晨，被告在乌节豪杰大厦的酒吧与未婚妻喝酒，庆祝她怀孕。

两人清晨6时左右离开酒吧，被告到一旁抽烟时，不小心碰撞到一名27岁的男子，两人发生激烈的口角。

被告声称，他见对方凶巴巴，担心会波及未婚妻，先动手打了对方一巴掌，结果一发不可收拾。

两人大打出手，过程中被告狠狠咬了对方的右耳，用力咬断了一节。

后来有人报警，男子耳朵流血不止送院，缝了11针，右耳已经会有永久性的畸形。

主控官指出，被告的罪行严重，造成永久性的伤害，必须严惩，请求法官判他坐牢30个月以及二周。

代表律师黄宏胜求情时说，被告糊涂犯案，他已与未婚妻分手，女儿出生后交由他一人照顾，请求法官念在他已经真心悔过，从轻发落。