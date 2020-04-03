连续下降四年后 我国生育率微升0.5%

（早报讯）去年本地的新生儿人数在之前四年连续下降后，微升0.5%。

我国生育率比起2018年微升0.5%，从3万9039到3万9253，两年内增加214名新生儿。

虽然生育率上升，但去世的人也在去年同时期增加。由于人口老化，过去十年的死亡率也逐年上升。去年我国有2万1385人过世，相比2018年2万1282去世的人数上升了0.5%。

《海峡时报》报道，受访学者认为生育率上升甚微。李光耀公共政策学院政策研究所高级研究员马修博士（Mathew Mathews）则认为，鉴于我国历来超低的生育率，任何上升趋势都是值得高兴的。

他补充，虽然这一点增加不会改变我国目前的年龄结构，但足以显示政府鼓励生育的政策起到作用，至少可避免生育率下滑更多。

有学者指出，如今疫情造成经济萧条和失业问题，将导致未来生育率下滑。马修博士说，每当出现危机或是经济低迷，许多夫妇就会对生育有所保留，毕竟养育孩子将会带来无法预料的负担。

我国居民在去年的总生育率是1.14，是全球最低生育率的国家之一。面对低生育率的趋势，即使年长人士延迟退休年龄，我国未来的就业人口依然会减少。

新加坡国立大学社会学系副教授陈恩赐认为，人口老化加上低生育率将会导致严重后果，如较少年轻人养育年长父母，以及劳动人口的竞争力也会减低。