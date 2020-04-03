连偷2500内衣 内衣贼今被控

（早报讯）内衣贼连环偷走2500件内衣，今早被控上庭。

警方昨晚发出文告表示，上个月15日下午3时半左右接获报案，一名住在淡滨尼9道组屋的女受害者通报说，放在家外的内衣裤被偷。

勿洛警署进行调查，并调阅电眼画面后，成功确认涉案的41岁男子，并在前日将他逮捕归案。

初步调查显示，男子相信同时涉及淡滨尼一带的多起内衣偷窃事件，警方也起获超过2500件内衣裤。

涉案男子郑贤云（41岁）将在今天被控上庭，偷窃罪成的话，最多监禁三年，或罚款，或两者兼施。

控状指出，被告在上月15日凌晨5时25分，在淡滨尼9道第491B座组屋的9楼单位，偷走一件价值约70元的粉红色内衣，以及两件黑色内衣，各约70元，共210元，抵触第379条文（偷窃）。

女受害者首次将内衣裤晒在屋外，内衣贼如购物般偷走。

上述女受害者日前告诉Stomp网站，她在3月14日（星期六）晒出内衣，当晚出门，隔天凌晨4时30分回家，早上发现内衣不见。

“我平常将内衣挂在厨房，但当天看到凉风习习，所以第一次将内衣晒在屋外。”

她之后调阅电眼画面，发现一名陌生男子在凌晨5时25分出现，对方像是在购物般“挑选”内衣，看到拍摄中的电眼后才匆匆离开。

她事后报警，也公开了偷窃过程的电眼画面。

记者今早走访该组屋，发现许多住户都将衣物晒在走廊处，包括内衣内裤。

记者找到女受害者的住家单位，但无人应门。

邻居则透露，曾听说对方内衣被偷的事，而事发后，单位的住户就不敢再在走廊晒内衣裤。