李总理：戴口罩可保护自己和他人

新加坡政府将从本周日（4月5日）起分发可重复使用的口罩。

新加坡政府此前只要求身体感到不适的国民戴口罩，以将口罩保留给医务人员使用。对此，新加坡总理李显龙今天（4月3日）表示，之前的建议是基于世界卫生组织的科学建议与规定。他补充，“新加坡当时没有出现社区传染病例，所以不太可能在街上遇到冠病感染者，更不可能被感染。”

李显龙也表示，新规定也是基于世卫组织对口罩使用意义的重新审视。

世卫组织4月1日表示，将继续研究使用口罩和收集所有可获得的相关证据，继续评估口罩在更广泛范围使用的潜在可能，以便在社区一级控制冠病的传播。

李显龙指出，新加坡社区中已有未被检测到的冠病感染者，“虽然数量可能不多”。他也解释，目前“已有证据显示感染者没有出现症状，也能将病毒传染给别人……因此政府不再不鼓励国民戴口罩。”

此外，戴口罩也能保护他人，避免有人不知道自己感染病毒，从而传染给别人。

新加坡政府今年2月曾为国民分发口罩，周末开始将为所有新加坡家庭提供可重复使用口罩。（档案照）

新加坡政府从本周日起至下周日（4月12日）也将为所有新加坡家庭分发可重复使用的口罩，将手术口罩留给更需要的医护人员使用。

李显龙也提醒，无论戴不戴口罩，更重要的是洗手及与其他人保持安全距离。

新加坡贸工部长陈振声今天（4月3日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，新加坡有足够的口罩供应，过去几周也已开始在各大超市售卖可重复使用及清洗的口罩。

陈振声建议新加坡人到户外人多的地方时一定要戴口罩，回到家后可以清洗和晾干口罩，隔天重复使用。