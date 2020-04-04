邻居嗅到"咸鱼味" 惊揭老妇死屋内

（早报讯）组屋单位传出“咸鱼味”，邻居起初以为老妇在煮菜，后来发现咸鱼味道久久没散去，感觉不对劲报警，才发现老妇原来早已死在单位里！

这起事件发生在星期二晚上10时08分左右，地点是明地迷亚路第33座组屋12楼的一个租赁单位，死者是77岁妇女罗卡雅（Rokiah Binte Budin）。

《联合晚报》接获热心读者谢女士（80岁，餐饮业）的通报赶到现场，远远就闻到一股浓烈的尸臭味，警方则在封锁范围内进行调查。

谢女士说：“罗卡雅在这里独居20多年了，我三天没看到她，最后一次看到她是在上星期六下午。”

她描述，当天下午天气炎热，她在家中休息时看到罗卡雅经过，于是跟她打了招呼，她当时也说天气很热，热得她浑身不舒服，所以也要回家休息。

谢女士表示，她周一就闻到邻居家传出一股类似咸鱼的味道，原本以为她在煮菜，所以没想太多，直到昨日味道越来越重，她才惊觉是腐尸味。

根据谢女士描述，罗卡雅育有一名儿子，但街坊从未见过他上门，反而是罗卡雅经常会告诉街坊自己过去探望儿子。她的儿子星期二在接获通报后也赶到现场。

一名不愿具名的邻居说，罗卡雅每天会下楼到咖啡店和街坊话家常，从未听说过她生病，最后一次看到她是在上周五，因此对她的突然离世感到震惊。

警方受询时证实这起非自然死亡案，并表示在单位内发现一名77岁老妇倒卧在地，医护人员当场宣告她死亡，调查正在进行中。