本地出现四个新冠病感染群

（早报讯）本地今天（4月4日）新增四个2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染群，其中包括三个客工宿舍和一个婚礼场地；新增的75起病例也使得我国总病例达到1189起。

三个出现新感染群的客工宿舍分别是位于旧蔡厝港路的双溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge，三起）、卓源东路的回利阁(Toh Guan Dormitory，五起）以及位于海军部西路的高琳二号宿舍（Cochrane Lodge II，四起）。

位于芽笼路丹绒加东购物中心的The Orange Ballroom也是新的感染群，这个经常举行马来婚礼的场地一共出现四起病例。

较早前公布的四个感染群中也出现更多病例，其中包括马吉街50号建筑工地（增加三起达九起）、大士吉宝船厂（增加两起达六起）和慕斯达法购物中心（增加四起达19起）。实里达北连路的S11榜鹅客工宿舍则增加11起个案，使病例总数达到41起。

昨天新增的75起病例当中只有六起从境外输入，病患有欧洲、北美洲、南美洲和亚细安国家的旅游史。69起本地病例当中，29人暂时找不到关联，占本地病例超过四成。40起则与其他确诊病例相关。

卫生部也透露，在加护病房的病增加至26人，但有15人出院，目前康复出院人数总计297人。另有386名病患也已康复，但体内仍然能够检测到病毒，因此被安排住进其他医院或设于白沙职总D'Resort度假村的社区隔离设施。