玩具店家具店今早现人潮

（早报讯）为遏制冠病传播，大部分工作场所和非日常必需品或服务商店将关闭一个月。

今天（4月5日）是商场关闭前的最后一个星期天，不少公众赶在“购物禁令”前出外购买非必需品，包括玩具，有公众甚至在商店未营业前就已开始排队。

记者今早走访怡丰城，虽然商场才刚开门，但已出现人潮。玩具店Toys‘R’Us就不间断出现人龙，排队公众都相互保持安全距离。

王女士（44岁，科技人员）今早10时许就和9岁的女儿来到玩具店。

她说：“由于接下来学校会关闭，所以我想买点玩具给女儿，好让她打发时间。我担心人潮多，所以特地提早来。”

苏先生（40岁，公务员）则表示，他同样也是在新措施实行前，希望赶在最后的周末购物，除了到玩具店，也会到书店购买书籍给孩子。

一名商店人员表示，这是她工作几个月以来最忙碌的周末。

记者今早走访亚力山大的宜家（IKEA），现场也出现人龙，有序排队。宜家在现场作出标记，每批等候入内的公众为50多人，等候时间为10至15分钟。

一家四口赶在措施生效前来的购物者喜山（48岁，司机）受访时表示，担心商场关闭因此提早来购买储藏柜，今早等候约10分钟入内。

蔡女士（39岁，会计）今早一家三口约11时前来购物，她透露由于3岁儿子下来一个月会在家，今天前来添购学习用品，包括文具和架子等，顺便也添购一些家用产品。