查看冠状病毒19最新报道

可重用口罩今派发 排队5分钟即可领取

文 / 李思敏, 叶俊颖

摄影 / 林泽锐, 梁麒麟

发布 / 2020年4月5日 4:47 PM

更新 / 2020年4月5日 5:02 PM

发放口罩活动首日，不少家长带着孩子一同到淡滨尼中民众俱乐部领取可重复使用的口罩。（林泽锐摄）

三巴旺集选区国会议员林伟杰医生到坎贝拉民众俱乐部协助人民协会义工分发口罩。（梁麒麟摄）

居民会从现场领走口罩和健康指导传单。（梁麒麟摄）

字体大小:

（早报讯）领取可重复使用口罩的活动今早（4月5日）顺利展开，居民平均五分钟就能拿到口罩。

对于平时需要担心三餐温饱的低收入者卓思远（68岁，退休人士）来说，口罩是遥不可及的必需品，因此他对于政府免费发放可重复使用的口罩感到非常欣慰。

卓思远今天早上9时多就到淡滨尼中民众俱乐部排队领取口罩。住在租赁组屋的卓思远受访时说，虽然疫情严重，他也担心会感染病毒，“不过口罩之前卖断货，虽然零售店开始陆陆续续出售，不过售价都太高了，根本买不下手。”

包括卓思远在内，淡滨尼中民众俱乐部今早在发放活动开始前，就已有20多人排队耐心等候，所有人都维持一米的安全距离，领取口罩前也需要检测体温。发放口罩的义工则戴上口罩和手套。

单亲妈妈王义慧（50岁，房地产中介）为她的四个孩子和自己领取口罩。她指出，孩子平时上学都会戴口罩，口罩使用量很大，“一盒要30多元，这方面的开支很大，幸好现在有重复使用的口罩”。

不过她反映，今早为孩子领取的口罩尺寸太大，似乎起不到防疫效果。“有点失望，孩子用的口罩比较贵也比较难买，之前买过3M牌的一次性口罩一个要价8元，原本还期待今天领到的口罩比较适合，可能回家会看看怎么改造。”

坎贝拉民众俱乐部的口罩分发地点，在大约9时20分也开始有居民排队。据记者在现场观察，口罩在10时开始分发之前，人龙一度有几十米长。不过口罩开始分发后，队伍就流动的很快，居民从排队到领取口罩平均等候时间不到五分钟。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词