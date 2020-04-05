可重用口罩今派发 排队5分钟即可领取

（早报讯）领取可重复使用口罩的活动今早（4月5日）顺利展开，居民平均五分钟就能拿到口罩。

对于平时需要担心三餐温饱的低收入者卓思远（68岁，退休人士）来说，口罩是遥不可及的必需品，因此他对于政府免费发放可重复使用的口罩感到非常欣慰。

卓思远今天早上9时多就到淡滨尼中民众俱乐部排队领取口罩。住在租赁组屋的卓思远受访时说，虽然疫情严重，他也担心会感染病毒，“不过口罩之前卖断货，虽然零售店开始陆陆续续出售，不过售价都太高了，根本买不下手。”

包括卓思远在内，淡滨尼中民众俱乐部今早在发放活动开始前，就已有20多人排队耐心等候，所有人都维持一米的安全距离，领取口罩前也需要检测体温。发放口罩的义工则戴上口罩和手套。

单亲妈妈王义慧（50岁，房地产中介）为她的四个孩子和自己领取口罩。她指出，孩子平时上学都会戴口罩，口罩使用量很大，“一盒要30多元，这方面的开支很大，幸好现在有重复使用的口罩”。

不过她反映，今早为孩子领取的口罩尺寸太大，似乎起不到防疫效果。“有点失望，孩子用的口罩比较贵也比较难买，之前买过3M牌的一次性口罩一个要价8元，原本还期待今天领到的口罩比较适合，可能回家会看看怎么改造。”

坎贝拉民众俱乐部的口罩分发地点，在大约9时20分也开始有居民排队。据记者在现场观察，口罩在10时开始分发之前，人龙一度有几十米长。不过口罩开始分发后，队伍就流动的很快，居民从排队到领取口罩平均等候时间不到五分钟。