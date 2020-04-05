本地新增120病例 两客工宿舍划为隔离区

（早报讯）本地今天出现120起病例，其中76人是持长期准证者，32人是客工。

榜鹅的S11客工宿舍和卓源东路的Westlite客工宿舍即日起被划定为隔离区，两宿舍近两万名客工下来必须遵守隔离令，待在各自房间长达14天。受隔离的客工每天会获得三餐供应。

人力部长杨莉明今天在跨部门抗疫工作小组的记者会上宣布上述消息。

客工宿舍成为冠病感染群有增加趋势，政府决定加强客工宿舍的有关防疫措施。榜鹅的S11客工宿舍今天新增22起病例，总病例已达62起。卓源东路的Westlite客工则新增10起病例，总病例达28起。

杨莉明强调，人力部将同雇主合作，确保受隔离的客工在隔离期间享有有薪住院假。政府也会在上述两个宿舍内安排医疗和汇钱服务。

至于其他客工宿舍，从事必要服务的客工，将被安排搬离现有宿舍。政府目前正在安排适合他们居住的设施。

客工宿舍也会进一步加强防疫措施，减少客工之间的互动和接触。自从冠病暴发以来，客工已减少住在不同宿舍楼的客工的接触，如今也会减少住在不同楼层客工的接触。

此外，大型客工宿舍会逐步进一步减少宿舍内人数，以实施更严谨的安全距离措施。任何宿舍的客工一旦身体不适，不管是否感染冠病，他们会立即被转移到宿舍的医务室，避免同其他人接触。