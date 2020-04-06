建屋局明天起暂停部分服务并停止所有建筑和翻新工程施工

（早报讯）配合政府将从明天（7日）起至5月4日实施更严谨防疫措施，建屋发展局将在这期间关闭大巴窑建屋局中心和所有分行的服务柜台、调整部分买卖组屋作业程序并停止当局所有的建筑和翻新工程工地施工。

根据建屋局今天在网上发布文告，已安排好完成组屋转售交易的公众还是可以依据安排好的时间前去建屋局中心完成所须程序。如果有当局无法处理的案件，当局将联系组屋买卖双方。

转售组屋的买卖双方还是可以继续透过网上组屋转售平台（HDB Resale Portal）提出申请。但买卖双方将无法在这期间预约新时段处理相关手续。当局将在较迟时候通知各方预约日期。订购组屋、签租约和领取钥匙的服务将在这期间推迟。常年开放供公众订购组屋的服务（open booking of flats）也将在这期间暂停。

这期间，当局也将暂停透过育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme）申请组屋的服务，直到另行通知。想在公共租赁组屋计划下申请组屋的人则可透过网站提出申请。

因为财务、医疗或其他值得体恤的理由急需钥匙的组屋买家可以电邮hdbsales@mailbox.hdb.gov.sg或拨电1800-366-3066向建屋局寻求协助。 当局提供的数码与热线服务将持续在这期间开放。