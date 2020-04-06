【同舟共济预算案】本地员工本月薪资补贴一律增至75%

（早报讯）190多万名在职本地员工本月薪资的首4600元，一律将获政府补贴高达75%。获大幅增加的第一笔雇佣补贴，也将从5月提前一个月至这个月发放给雇主。

副总理兼财政部长王瑞杰今天（4月6日）下午2时在国会发表部长声明，宣布第三轮给企业与员工的经济援助措施。他指出，额外的“同舟共济预算案”（Solidarity Budget），目标是进一步救济下来一个月须停工或受新防疫措施影响的企业、员工与家庭。

有了额外补贴，他呼吁雇主下来一个月继续给员工发放薪水，避免让员工放无薪假，也不要裁退员工。

上个月26日宣布的加强版雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme），已确保航空业和旅游业至今年底可获得75%的薪金补贴、餐饮业获得50%薪金补贴，其他领域则获得25%薪金补贴。

王瑞杰今天宣布，考虑到本月的在家办公措施将影响几乎所有企业，所有聘请本地员工的企业，每名员工薪资补贴本月一律高达75%。

所有本地员工首4600元薪资可获补贴。这意味着即便员工薪资超过4600元，雇主也能每名员工获高达3450元的补贴。

使用PayNow和银行财路服务（GIRO）的雇主下周起就会获得第一笔补贴，其余的公司再隔一周会收到支票。