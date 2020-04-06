勿洛男电梯内吐口水 毕丹星帖文谴责

（早报讯）勿洛缺德男过去数月频频在电梯内随地吐口水，该区议员毕丹星帖文谴责，并表示市镇会将跟进此事。

这起事件发生在勿洛蓄水池路第621座组屋的D电梯。有一名缺德男子天天向该电梯的一角吐口水，居民纷纷表示十分恶心。

一名不愿透露姓名的68岁家庭主妇受访时说，自去年底开始，电梯内按钮下方的地面上天天可见数摊口水。

“这已经发生好几个月了，我的家较靠近电梯，出入时每每看见都觉得很恶心，不知道到底是谁做的，这是公共设施，他不应该这么没公德心。”

另一名居住在10楼的居民刘先生（65岁，德士司机）透露，他们一家在该区住了20几年，过去不曾发生类似事件。

“过去几个月，我有时早上8点出门上班就看见电梯里有几摊五毛钱大小的口水，傍晚6点回家时，口水还在，一整天下来都没被清理掉，这对天天使用电梯的人非常不便。再加上疫情暴发，实在很不卫生，真担心会传播病菌。”

刘先生也表示，直至这两周情况才改善，过去两个周未看见电梯出现口水。“我还跟太太说最近怎么那么奇怪，都没看见口水，原来是捉到人了。”

该区议员毕丹星昨天（4月5日）在面簿帖文谴责这令人发指的恶劣行径，并表示市镇会已透过电眼画面确认涉嫌人身份，将跟进此事。