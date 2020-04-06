改控较轻谋杀控状 女佣逃死刑认罪

（早报讯）直落古楼洋房命案，杀女雇主再伤男雇主，女佣今早（4月6日）改控较轻的谋杀控状，并在控方表示不会要求判处死刑后，决定认罪。

这起命案发生在2016年6月7日晚上8时许，地点是直落古楼H巷的一座半独立式洋房。

被告是来自印尼的女佣达雅蒂（27岁），她被控谋杀女雇主萧金珠（59岁），以及企图谋杀男雇主黄添顺（60岁）。

她原本在刑事法典第300（a）条文，即有意图致死的控状下被控，如果罪名成立，得接受强制性死刑。

案件今早过堂，控方改以第300（c）条文，即有意图致伤的较轻谋杀罪提控被告，如果罪名成立，可面对死刑或终身监禁的刑罚。

控方今早表示不会向法官要求判处死刑后，被告决定认罪。

据案情显示，被告因念家，以及想到香港找情人，为抢回锁在保险箱的护照，在案发近一个月前便在日记里记录杀人计划。

她还教唆另一女佣协助偷走抽屉里的现金，两人打算事成之后逃回印尼。

被告在干案前，在雇主家里各处藏了刀子和铁锤等武器，打算在时机成熟后，用来恐吓死者，让对方交出钥匙。

被告案发当晚6时，看见死者弟弟带着大叠钞票到雇主家，认为是下手的好机会，于是等到晚上8时32分，将男雇主支开后，亮出刀子向死者要回护照。

死者吓得大喊呼救，被告便将她拉近厕所里，猛捅94刀将对方杀死。

男雇主则是在发现死者一直待在厕所，担心对方晕倒，从门缝中查看之下，才发现地上有血，于是用螺丝起子（screwdriver）将门撬开，并与被告展开搏斗。

不过，男雇主期间也被女佣所伤，导致颈项、额头、腿部多处割伤，一番纠缠后才成功将对方制伏。